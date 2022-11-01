После покупки Илоном Маском Twitter начал отмечать провластные аккаунты Украины

Как отмечается, в Twitter такую отметку, в частности, получило украинское издание United24media. Ранее такая практика касалась только российских провластных СМИ.

О ситуации рассказала вице-президент Twitter по публичной политике Шинейд Максуини. По её словам, компания начала присваивать ярлыки аккаунтам государственных СМИ из Белоруссии и Украины.

«Сейчас мы начали добавлять дополнительные ярлыки к нескольким аккаунтам государственных СМИ из Белоруссии. Мы также маркировали один аккаунт государственного СМИ из Украины», — сказано в сообщении Максуини.