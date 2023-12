После полученных подарков сотрудники Google обвинили компанию в расизме

Компания подарила сотрудникам блокноты с надписью «I was just cotton the moment, but I came back to take your notes» («когда-то я был просто хлопком, но теперь я здесь, чтобы хранить твои заметки». По мнению оскорбившихся чернокожих сотрудников, в данном случае слово cotton — отсылка к «cottonpicker». Это сборщики хлопка, чем обычно занимались негры.

В Google признали проведение мероприятия и подарки сотрудникам. Но на вопрос о расистском подтексте надписей в компании ничего не ответили.