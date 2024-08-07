Наука и технологии
Опубликовано 07 августа 2024, 21:45
1 мин.

После признания монополистом материнской компании Google грозит разделение

Могут быть и более мягкие меры
После признания Google монополистом на рынке поисковых систем материнскую компанию, Alphabet, может ожидать принудительное разделение. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).
После признания монополистом материнской компании Google грозит разделение
© alban / Unsplash

Суд признал, что Google использовала своё доминирующее положение на рынке, в частности, это выражалось в ограничении конкуренции и практике выплат за сохранение статуса «поисковой системы по умолчанию» в браузерах, на смартфонах и компьютерах. Всё это суд признал незаконным.

Но это только часть дела. В дальнейшем суд определит меры, которые должны быть применены к Alphabet. И вполне реально разделение материнской компании на несколько отдельных. Впрочем может последовать и более мягкое наказание — запрет на выплаты для поддержания «поискового» статуса.

И это не первый случай в США. К примеру, в 1998 году Microsoft тоже была признана монополистом на рынке браузеров и компании также грозил раздел. Но корпорация в апелляционном суде смогла доказать обратное, что и сохранило её.

«Решение, вынесенное в понедельник, не предусматривало средств правовой защиты поведения Google. Теперь суд примет это решение, что потенциально вынудит компанию изменить методы работы или продать часть своего бизнеса», — сообщает NYT.

Источник:The New York Times
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#технологии
,
#Google
,
#суд
,
#сша