После признания монополистом материнской компании Google грозит разделение

Суд признал, что Google использовала своё доминирующее положение на рынке, в частности, это выражалось в ограничении конкуренции и практике выплат за сохранение статуса «поисковой системы по умолчанию» в браузерах, на смартфонах и компьютерах. Всё это суд признал незаконным.

Но это только часть дела. В дальнейшем суд определит меры, которые должны быть применены к Alphabet. И вполне реально разделение материнской компании на несколько отдельных. Впрочем может последовать и более мягкое наказание — запрет на выплаты для поддержания «поискового» статуса.

И это не первый случай в США. К примеру, в 1998 году Microsoft тоже была признана монополистом на рынке браузеров и компании также грозил раздел. Но корпорация в апелляционном суде смогла доказать обратное, что и сохранило её.

«Решение, вынесенное в понедельник, не предусматривало средств правовой защиты поведения Google. Теперь суд примет это решение, что потенциально вынудит компанию изменить методы работы или продать часть своего бизнеса», — сообщает NYT.