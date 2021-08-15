После раскопок археологи развенчали мифы о легендарном камне короля Артура

Учёные обнаружили, что Камень Артура когда-то был частью гораздо более обширного церемониального ландшафта — гробницей. По словам археологов, когда гробница была построена, она, вероятно, была покрыта курганом из спрессованного дёрна с рядом столбов, удерживающих её на месте. Эта длинная насыпь простиралась до соседнего поля, но со временем из-за гниения разрушилась. Вместе с тем известно, что происхождение «камня» не имеет ничего общего со Средневековьем, а относится к эпохе неолита.

По словам Джулиана Томаса, руководителя раскопок, «этот дерновый курган был построен на месте большого деревянного здания, которое было намеренно сожжено". Учёные продолжат раскопки, поэтому данные ещё не опубликованы.