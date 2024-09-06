После ряда неудач NASA отказалась увеличивать количество полетов Boeing Starliner

Астронавты Буч Уилмор и Суни Уильямс закрыли люк корабля в четверг, готовясь к выходу в пятницу. Вместо того чтобы закрыть люк из кабины, им пришлось сделать это со стороны стыковочного порта МКС.

Starliner должен отстыковаться от МКС в 18:04 EDT (01:04 по МСК) в пятницу. Если все пойдет по плану, он выполнит тормозной маневр в 23:17 EDT (06:17 по МСК), чтобы приземлиться на космодроме Уайт-Сэндс в Нью-Мексико в 00:03 EDT (07:03 по МСК) субботы.

Этот тестовый полет не выполнил все поставленные задачи, что ставит под сомнение будущее программы Starliner. NASA и Boeing должны устранить основные проблемы с системами, прежде чем космический корабль сможет совершить пилотируемые полеты.