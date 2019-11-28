После сотрудничества с администрацией Путина стоимость Яндекса достигла исторического максимума

Произошло это все на фоне того, как президент России Владимир Путин подписал необходимый для регистрации Фонда общественных интересов закон. Данный фонд являет собой основной и центральный элемент в новой схеме управления Яндекса. Что касательно места регистрации Фонда общественных интересов, то российский технологический гигант намерен сделать это в специальной административной зоне в Калининградской области.

Напомним, что прежний рекорд по стоимости одной акции Яндекс установил 26 июля 2019, тогда стоимость одной ценной бумаги составила 2 679 руб.