После трёх недель оттока в биткоин снова начали вкладывать деньги

Но сейчас снова наблюдаются целенаправленные инвестиции в криптофонды. Всего криптоиндустрия в течение последней недели «впитала» $28,5 млн, из которых $27 млн были направлены в биткоин.

Как отмечают аналитики агентства CoinShares, положительная динамика связана с относительно неплохими результатами отчёта по инфляции за июль. Данные оказались не такими мрачными, как ожидалось.