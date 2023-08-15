После трёх недель оттока в биткоин снова начали вкладывать деньги

16:33, 15 августа 2023
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После трёх недель оттока в биткоин снова начали вкладывать деньгиЗа неделю в криптофонды вернулось около $30 млн
Три недели подряд в криптоиндустрии на фоне ожиданий отчёта по инфляции за июль наблюдалось не только затишье, но и массовый отток денег. В частности, из-за этого начал проседать биткоин.
Но сейчас снова наблюдаются целенаправленные инвестиции в криптофонды. Всего криптоиндустрия в течение последней недели «впитала» $28,5 млн, из которых $27 млн были направлены в биткоин.
Как отмечают аналитики агентства CoinShares, положительная динамика связана с относительно неплохими результатами отчёта по инфляции за июль. Данные оказались не такими мрачными, как ожидалось.