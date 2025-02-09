После угроз Трампа Китай инициировал расследование и в отношении Apple App Store

Китай расследует политику Apple, реализуемую в магазине приложений App Store, с основным фокусом на 30-процентной комиссии и ограничениями на использование сторонних платёжных сервисов и магазинов приложений. В результате этой новости акции Apple упали на 3%, так как инвесторы опасаются, что ужесточение контроля в Китае может повлиять на бизнес компании на этом рынке — крупнейшем в мире.

В отношении Google в Китае идёт антимонопольное расследование, в частности, связанное с операционной системой Android. Причём готовятся расследования и в отношении других, менее крупных компаний.