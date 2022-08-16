После ухода из России платёжных систем Visa и Mastercard россияне начали интересоваться картами банков СНГ

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После ухода из России платёжных систем Visa и Mastercard россияне начали интересоваться картами банков СНГИ даже устроили «карточный» туризм
После ухода из России платёжных систем Visa и Mastercard россияне начали чаще пользоваться банковскими картами стран СНГ. Об это говорят отчёты Центральных банков этих государств.
Зафиксирован резкий рост спроса на карты Киргизии, Узбекистана, Белоруссии, Армении, Таджикистана. Также отмечен усилившийся «карточный» туризм в эти страны.
В Киргизии, Узбекистане и Белоруссии отмечается годовой прирост клиентов из России, максимальный как минимум с 2018 года. Банки Армении и Таджикистана сообщают о двукратном росте.
Причиной считают недостаточность для россиян только систем «Мир» и UnionPay, карты которых часть клиентов считают дорогим в обслуживании и тот момент, что выпущенные ими карты принимаются не везде.