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После ухода из России платёжных систем Visa и Mastercard россияне начали интересоваться картами банков СНГ

И даже устроили «карточный» туризм
После ухода из России платёжных систем Visa и Mastercard россияне начали чаще пользоваться банковскими картами стран СНГ. Об это говорят отчёты Центральных банков этих государств.
После ухода из России платёжных систем Visa и Mastercard россияне начали интересоваться картами банков СНГ

Зафиксирован резкий рост спроса на карты Киргизии, Узбекистана, Белоруссии, Армении, Таджикистана. Также отмечен усилившийся «карточный» туризм в эти страны.

В Киргизии, Узбекистане и Белоруссии отмечается годовой прирост клиентов из России, максимальный как минимум с 2018 года. Банки Армении и Таджикистана сообщают о двукратном росте.

Причиной считают недостаточность для россиян только систем «Мир» и UnionPay, карты которых часть клиентов считают дорогим в обслуживании и тот момент, что выпущенные ими карты принимаются не везде.

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