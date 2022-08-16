После ухода из России платёжных систем Visa и Mastercard россияне начали интересоваться картами банков СНГ

Зафиксирован резкий рост спроса на карты Киргизии, Узбекистана, Белоруссии, Армении, Таджикистана. Также отмечен усилившийся «карточный» туризм в эти страны.

В Киргизии, Узбекистане и Белоруссии отмечается годовой прирост клиентов из России, максимальный как минимум с 2018 года. Банки Армении и Таджикистана сообщают о двукратном росте.

Причиной считают недостаточность для россиян только систем «Мир» и UnionPay, карты которых часть клиентов считают дорогим в обслуживании и тот момент, что выпущенные ими карты принимаются не везде.