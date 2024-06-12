После взлома двух пользователей с криптобиржи ОКХ срочно вывели почти $1 млрд

Хакеры воспользовались тем, что пользователи не смогут отличить фейковые СМС от уведомлений от биржи и применили метод подмены SIM-карты. В итоге у двух пользователей выкрали неназванные суммы. Судя по всему, речь идёт о больших деньгах.

На фоне этой новости и, возможно, раздуваемых самими хакерами слухов об очередных кибератаках пользователи биржи начали срочно выводить средства. Об этом сообщил основатель компании SlowMist по блокчейн-безопасности Ю Сиань. Эксперт рассказал, что только за последние сутки пользователи ОКХ вывели $205 млн, за неделю — $633 млн, то есть всего уже $837 млн.

Эту информацию подтвердили представители биржи, заявившие, что ведут расследование. Они также сообщили, что на пользователей совершались кибератаки с использованием ИИ, в частности, для обмана использовался дипфейк.