После запрета на пластиковые пакеты в США стали наоборот чаще ими пользоваться

Это связано с заменой одного типа пластиковых пакетов другим, наиболее плотным и «многоразовым». Они обходят закон, не поддаваясь повторному использованию, и не соответствуют намерениям законодательства.

Однако предпринимаются усилия по закрытию лазейки. Предлагается новый законопроект, который также запретит толстые пластиковые пакеты в магазинах и крупных розничных сетях. Под новым законом, не менее 30% пластиковых изделий, продаваемых, распространяемых или ввозимых в Калифорнию, должны быть подлежащими переработке к 1 января 2028 года.

Он также предусматривает уменьшение использования одноразовых пластиковых отходов на 25% к 2032 году. Но компании по производству пластика будут иметь значительный контроль над программой через Организацию ответственности производителя, в состав которой войдут представители отрасли.