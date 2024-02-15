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Наука и технологии
Опубликовано 15 февраля 2024, 17:36
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После запрета на пластиковые пакеты в США стали наоборот чаще ими пользоваться

Из-за замены на “многоразовые”
После введения в 2014 году запрета на одноразовые пластиковые пакеты в Калифорнии, предполагалось, что будет уменьшение объема выброшенного пластика. Однако, по последнему отчету группы по защите прав потребителей CALPIRG, за почти десятилетие жители штата выбрасывают больше, чем до введения законодательства.
После запрета на пластиковые пакеты в США стали наоборот чаще ими пользоваться

© Ferra.ru

Это связано с заменой одного типа пластиковых пакетов другим, наиболее плотным и «многоразовым». Они обходят закон, не поддаваясь повторному использованию, и не соответствуют намерениям законодательства.

Однако предпринимаются усилия по закрытию лазейки. Предлагается новый законопроект, который также запретит толстые пластиковые пакеты в магазинах и крупных розничных сетях. Под новым законом, не менее 30% пластиковых изделий, продаваемых, распространяемых или ввозимых в Калифорнию, должны быть подлежащими переработке к 1 января 2028 года.

Он также предусматривает уменьшение использования одноразовых пластиковых отходов на 25% к 2032 году. Но компании по производству пластика будут иметь значительный контроль над программой через Организацию ответственности производителя, в состав которой войдут представители отрасли.