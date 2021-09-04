После запрета на работу сверхурочно у китайских работников снизились зарплаты

По мнению многих работников, особенно это касается технологических компаний со сложными производственными процессами, их рабочий день и нагрузка практически не изменились. Но при этом они стали получать меньше денег. К примеру, один из менеджеров компании ByteDance, владельца соцсети TikTok, пожелавший остаться инкогнито, отметил: «моя рабочая нагрузка фактически не изменилась, но, к сожалению, зарплата стала ниже».

По мнению экспертов, ситуация может усугубиться тем, что многие работники находятся на сдельной оплате труда и должны укладываться в рабочую норму, на которую теперь отводится меньше времени. Это может быть опасно как для них, так и для окружающих людей. Например, в сфере доставки еды, когда водителю приходится ездить без должного обеспечения безопасности, чтобы выполнить необходимое количество заказав.

Отмечается, что пока в китайском обществе не видят положительных последствий от запрета программы «996».