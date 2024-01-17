После землетрясения у одного из японских островов расширилась береговая линия

20:34, 17 января 2024
1 мин.
После землетрясения у одного из японских островов расширилась береговая линияВозле острова поднялось дно
Японское аэрокосмическое агентство и Институт исследования землетрясений Токийского университета сообщили о результатах изучения спутниковых снимков последствий землетрясения, произошедшего 1 января 2024 года, около 16:10 по местном времени. В результате на 250 метров увеличилась береговая линия полуострова Ното.
© NASA / Wikimedia Commons
Ното — крупнейший полуостров, находящийся в центре японского острова Хонсю. Землетрясение магнитудой 7,6 спровоцировало подъём дна, в результате чего появились новые пляжи и осушились порты.
В ходе бедствия погибли 6 человек, произошли множественные разрушения.
Новости партнеров
Новости партнеров