После землетрясения у одного из японских островов расширилась береговая линия

Возле острова поднялось дно

Японское аэрокосмическое агентство и Институт исследования землетрясений Токийского университета сообщили о результатах изучения спутниковых снимков последствий землетрясения, произошедшего 1 января 2024 года, около 16:10 по местном времени. В результате на 250 метров увеличилась береговая линия полуострова Ното.