После знакомств в интернете пары съезжаются на два месяца раньше

VK Знакомства и сервис Домклик провели опрос среди пользователей ВКонтакте, чтобы выяснить, как часто пары, познакомившиеся в интернете, решаются на совместное проживание. Результаты показали, что такие пары съезжаются в среднем на два месяца быстрее, чем те, кто встретился в реальной жизни. По данным исследования, пользователи, познакомившиеся онлайн, начинают жить вместе спустя 9 месяцев после знакомства, а пары, встретившиеся офлайн, — через 11 месяцев.

Исследование также выяснило, что для большинства респондентов совместная жизнь ассоциируется с рядом положительных факторов. Среди главных плюсов выделены создание уютной атмосферы в доме, возможность планировать будущее и проводить больше времени вместе. Примерно 42% опрошенных отметили, что создание семейного уюта и совместное планирование — важнейшие аспекты совместного проживания, ещё 37% выделили времяпрепровождение с партнёром как ключевую ценность.

Интересно, что 64% опрошенных не считают важным наличие у партнёра собственной квартиры, и только 36% отметили, что это для них важно. В большинстве случаев пары выбирают жильё мужчины: у 31% мужчин есть собственное жилье, а 27% снимают квартиры. Что касается критериев выбора жилья, то 50% респондентов считают, что безопасность и хорошая инфраструктура — это главные факторы, на которые стоит обращать внимание при выборе жилья.