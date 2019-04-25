Последние «Мстители» бьют рекорды проката

Кинофильм «Мстители: Финал» вышел в мировой прокат. Это последний эпизод серии о приключениях супергероев вселенной Marvel.

Отзывы зрителей и критиков, а также первый цифры проката говорят о рекордных сборах и попадание в рейтинг самых кассовых фильмов за все времена.

По прогнозам, первые выходные проката в США должны привести к абсолютному рекорду по сборам — от 270 до 300 млн долларов, а также во всём мире — до 900 млн. В первую неделю проката ожидается свыше 1 млрд долларов. В Китае сборы уже превысили 100 млн долларов, что стало лучшим результатом зарубежного фильма в истории страны.

В США до этого самый удачный старт проката принадлежал фильму «Войны бесконечности», предыдущей части серии Marvel, с 260 млн долларов. Бюджет «Мстители: Финал» составил $350–400 млн.