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Последний истребитель США времен Второй мировой выставлен на продажу
По необычайно высокой для данной модели цене
В сети появилась информация о том, что последний истребитель США времен Второй мировой — P-82 Mustang — выставлен на продажу. Цена боевого летательного аппарата составляет 12 млн долларов.
Одним из самых необычных инженерных решений при проектировании истребителя было то, что самолет, по сути, представлял из себя “сдвоенный” вариант более раннего P-51 Mustang. Новинка в лице P-82 оснащалась сразу двумя двигателями, двумя кабинами и управлялась экипажем из двух пилотов. Таким образом была решена проблема усталости воздушных асов, так как они могли без препятствий пилотировать по очереди. В дальнейшем во вторую кабину устанавливалась радиолокационная система.
Что же до выставленного на продажу экземпляра истребителя, то он оснащен двумя двигателями Packard 1650 и новыми пропеллерами. Для его восстановления и реставрации потребовалось 10 лет и 200 тыс человеко-часов.