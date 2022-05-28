Последствия ковидного безумия: в Шанхае сборщики компьютеров Apple начали протест из-за того, что живут на заводе

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Последствия ковидного безумия: в Шанхае сборщики компьютеров Apple начали протест из-за того, что живут на заводеБыло уже два бунта
В Шанхае на заводе Quanta сборщики MacBook начали бастовать в связи с карантином, введённым из-за коронавируса. Этот завод перешёл на производство закрытого цикла — в этот период сотрудники обязаны жить на территории предприятия.
Возле завода находится общежитие, в котором работники приживают после смены. Но когда на территорию завода проник вирус, общежитие закрыли на карантин. Рабочих оставили жить непосредственно на заводе.
В мае произошло уже две забастовки, первая в начале мая, вторая — в середине. Во время первых протестов сотрудники Quanta пытались прорваться в общежитие через охрану. Бунт был вызван опасениями людей, что у них закончатся продукты питания и средства личной гигиены. Во время второго бунта рабочие пришли к кампусу менеджеров в связи с карантином и низкими зарплатами. Отмечается, что сборщики MacBook получают в месяц 3 тысячи юаней, примерно 30 тысяч рублей.