Последствия ковидного безумия: в Шанхае сборщики компьютеров Apple начали протест из-за того, что живут на заводе

Возле завода находится общежитие, в котором работники приживают после смены. Но когда на территорию завода проник вирус, общежитие закрыли на карантин. Рабочих оставили жить непосредственно на заводе.

В мае произошло уже две забастовки, первая в начале мая, вторая — в середине. Во время первых протестов сотрудники Quanta пытались прорваться в общежитие через охрану. Бунт был вызван опасениями людей, что у них закончатся продукты питания и средства личной гигиены. Во время второго бунта рабочие пришли к кампусу менеджеров в связи с карантином и низкими зарплатами. Отмечается, что сборщики MacBook получают в месяц 3 тысячи юаней, примерно 30 тысяч рублей.