Наука и технологии
Опубликовано 08 июля 2025, 20:15
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Поставки серверов для ИИ замедлились из-за геополитики и тарифов

Рост все еще двузначный, но прогнозы снижены
На фоне нестабильной геополитической обстановки и неопределенности в отношении экспортных ограничений со стороны США, глобальный рынок серверов для искусственного интеллекта (ИИ) демонстрирует снижение темпов роста. Согласно аналитикам TrendForce, изначально прогнозировалось увеличение поставок ИИ-серверов на 28% в годовом выражении, но теперь этот показатель скорректирован до 24,3%.
Поставки серверов для ИИ замедлились из-за геополитики и тарифов

© Ferra.ru

Хотя темпы остаются двузначными, снижение связано прежде всего с перебоями в цепочках поставок и меняющимися торговыми политиками. Особенно сильно на ситуацию повлияли напряженные отношения между странами, а также неопределенность вокруг тарифной политики.

Несмотря на это, крупные технологические компании не сокращают расходы на развитие инфраструктуры ИИ. Microsoft и Google продолжают активно инвестировать в новое оборудование. Так, Microsoft стабильно закупает серверы с новыми чипами NVIDIA Blackwell GB300, хотя попытка создать собственный ИИ-процессор пока не увенчалась успехом — проект отложен до 2026 года.

Google делает ставку на TPU (Tensor Processing Unit), в то время как компания также интересуется серверными решениями от AMD. Несмотря на расширяющийся ассортимент поставщиков, NVIDIA по-прежнему удерживает лидерство на рынке.