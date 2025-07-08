Поставки серверов для ИИ замедлились из-за геополитики и тарифов

Хотя темпы остаются двузначными, снижение связано прежде всего с перебоями в цепочках поставок и меняющимися торговыми политиками. Особенно сильно на ситуацию повлияли напряженные отношения между странами, а также неопределенность вокруг тарифной политики.

Несмотря на это, крупные технологические компании не сокращают расходы на развитие инфраструктуры ИИ. Microsoft и Google продолжают активно инвестировать в новое оборудование. Так, Microsoft стабильно закупает серверы с новыми чипами NVIDIA Blackwell GB300, хотя попытка создать собственный ИИ-процессор пока не увенчалась успехом — проект отложен до 2026 года.

Google делает ставку на TPU (Tensor Processing Unit), в то время как компания также интересуется серверными решениями от AMD. Несмотря на расширяющийся ассортимент поставщиков, NVIDIA по-прежнему удерживает лидерство на рынке.