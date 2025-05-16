Поставщик iPhone TDK выпустит аккумуляторы для тонких гаджетов с ИИ

Новые литий-ионные батареи используют кремний вместо графита, что увеличивает их емкость на 15% при том же размере. Это позволяет создавать более компактные устройства без ущерба времени работы. Технология уже привлекла внимание крупных производителей, включая Apple, которая готовит тонкий iPhone 17 Air, и Samsung, недавно представившую Galaxy S25 Edge толщиной всего 5,9 мм.

TDK, через свою дочернюю компанию Amperex Technology, лидирует в производстве кремниевых батарей для смартфонов. Компания планирует выпустить четвертое поколение таких аккумуляторов в следующем году, чтобы укрепить свои позиции. Производство таких батарей требует особых технологий, и TDK пока остается единственным массовым производителем, что дает ей преимущество, но может создавать риски дефицита поставок.