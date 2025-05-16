Наука и технологии
Опубликовано 16 мая 2025, 22:27
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Поставщик iPhone TDK выпустит аккумуляторы для тонких гаджетов с ИИ

Новые батареи выйдут раньше срока — к концу июня
Японская компания TDK, поставщик батарей для Apple и Samsung, разработала новое поколение аккумуляторов с кремниевыми анодами. Поставки начнутся в июне, раньше запланированного срока, что позволит производителям использовать их в смартфонах 2025 года. Эти батареи создаются для поддержки ресурсоемких функций искусственного интеллекта и более тонких дизайнов устройств.
Поставщик iPhone TDK выпустит аккумуляторы для тонких гаджетов с ИИ

© Ferra.ru

Новые литий-ионные батареи используют кремний вместо графита, что увеличивает их емкость на 15% при том же размере. Это позволяет создавать более компактные устройства без ущерба времени работы. Технология уже привлекла внимание крупных производителей, включая Apple, которая готовит тонкий iPhone 17 Air, и Samsung, недавно представившую Galaxy S25 Edge толщиной всего 5,9 мм.

TDK, через свою дочернюю компанию Amperex Technology, лидирует в производстве кремниевых батарей для смартфонов. Компания планирует выпустить четвертое поколение таких аккумуляторов в следующем году, чтобы укрепить свои позиции. Производство таких батарей требует особых технологий, и TDK пока остается единственным массовым производителем, что дает ей преимущество, но может создавать риски дефицита поставок.

Источник:Bloomberg
Автор:Булат Кармак
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