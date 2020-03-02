Поставщик кофе крупнейшей в мире сети кофеен Starbucks использует труд 8-летних детей

Журналисты побывали на семи различных фермах, которые так или иначе связаны с производителем капсульного кофе Nespresso, а также на пяти плантациях, связанных со Starbucks. И везде в конечном итоге они столкнулись с использованием детского труда — самым молодым “работникам” едва исполнилось 8 лет. На полях они проводят по 8 часов сутки на протяжении шести дней в неделю — там они занимаются сбором кофейных зерен и какао-бобов.

По данным, которые озвучили журналисты, подобные условия нарушают права детей, так как они из-за них лишаются возможности получить образование. К тому же нормы выработки и условия на плантациях прямо противоречат правилам, которые установила Международная организация труда ООН.