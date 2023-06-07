Армения и Казахстан заблокировали закупки российским поставщикам электроники

Армения и Казахстан заблокировали закупки российским поставщикам электроникиИз-за санкций
Банки Армении, Гонконга и Казахстана начали блокировать платежи за поставки электроники в Россию по параллельному импорту. Это связано с десятым пакетом антироссийских санкций.
Банки, проводящие такие платежи, могут попасть под блокирующие ограничения американских регуляторов — отсюда изменения в финансовой политике. Блокировки платежей происходят всё чаще.
Как отметил источник издания «Ъ», сейчас стало сложно проводить переводы при купле-продаже телеком-оборудования последнего поколения, серверов и систем хранения данных.
Глава Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич утверждает, что партнёры из Гонконга считают ситуацию трудной. Однако другой источник сообщил, что оплату блокируют не все армянские и гонконгские банки, к тому же импортёры находят новые схемы проведения платежей.