Построен на краденых технологиях: китайский J-20 обвинили в плагиате американского F-35

По данным наших коллег из США, Пекин совершил хакерскую атаку, в результате которой, через австралийского подрядчика, удалось «утащить» секретные сведения.

Журналисты отмечают, что одним из наиболее заметных аспектов сходства J-20 с F-35 является электрооптическая система наведения. Она, впервые в истории, сочетаат в себе инфракрасный датчик переднего обзора и круговую инфракрасную систему поиска и слежения.

При этом в материале говорится, что «китайцы обязательно будут использовать любые возможные средства для расширения возможностей своих новых боевых самолетов».

Напомним, что ещё в апреле 2018 года издание Task & Purpose также заявляло о том, что у F-35 имеется «русское ДНК», полученное от советского самолёта вертикального взлёта и посадки Як-141.