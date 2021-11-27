Посылал ли Советский союз космические аппараты на Марс?

Всего было запущено 7 автоматических межпланетных станций, носивших незамысловатые названия: «Марс 1971C», «Марс-2», «Марс-3» и так до седьмой версии аппаратов. Первая попытка вхождения советского аппарата в атмосферу Марса была неудачной. «Марс 1971C» был запущен 10 мая 1971 года с Байконура, вошёл в плотные слои атмосферы Красной планеты в ноябре, но сгорел.

«Марс-2» отличался от предшественника. Это был аппарат четвёртого поколения советских «Марсов», способных выходить на околомарсианскую орбиту и имевших с собой спускаемые аппараты с небольшими марсоходами. Он был запущен 19 мая 1971 года, смог добраться до планеты 27 ноября, и даже отделил спускаемый марсоход. Через пятнадцать минут после разделения модулей посадочная ступень включила свой двигатель, обеспечивающий перевод на траекторию попадания на Марс. Но спускаемый аппарат ПрОП-М потерпел крушение и разбился о поверхность Марса в районе долины Нанеди на Земле Ксанфа из-за слишком крутого угла вхождения в атмосферу. Станция, доставившая марсоход к планете, проработала на околомарсианской орбите ещё 8 месяцев.

Но СССР всё же совершил первый в мире мягкий спуск на Марс. Для этого был задействован дублирующий спускаемый аппарат, доставленный к планете 2 декабря 1971 года станцией «Марс-3». Спускаемый модуль проработал на Марсе 15 секунд, начав передавать информацию через полторы минуты после посадки.

Остальные советские экспедиции на Марс успехами не увенчались.