Посылки из Китая признали безопасными

”Люди, которые получают посылки из Китая, не подвергаются риску заражения 2019nCoV. Исходя из предыдущего анализа нам известно, что на объектах, таких как письма и посылки, коронавирусы долго не живут”, - сообщили представители организации на своей официальной странице в социальной сети Twitter.

Напомним, что ранее о безопасности получения посылок из Китая также сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что на сегодняшний день случаи заражения новым типом вируса через предметы в мире не зафиксированы. Так, согласно опубликованным данным, коронавирус имеет уязвимость к факторам внешней среды. Кроме того, данный вирус также не способен выдерживать температуру выше 40 градусов.