Наука и технологии
Сегодня 19:29
Посылки из Китая признали безопасными
Они не могут заражать коронавирусом
В связи с обеспокоенностью людей по поводу вспыхнувшего коронавируса, представители Всемирной организации здравоохранения сообщили, что получение посылок из Китая абсолютно безопасно.
”Люди, которые получают посылки из Китая, не подвергаются риску заражения 2019nCoV. Исходя из предыдущего анализа нам известно, что на объектах, таких как письма и посылки, коронавирусы долго не живут”, - сообщили представители организации на своей официальной странице в социальной сети Twitter.
Напомним, что ранее о безопасности получения посылок из Китая также сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что на сегодняшний день случаи заражения новым типом вируса через предметы в мире не зафиксированы. Так, согласно опубликованным данным, коронавирус имеет уязвимость к факторам внешней среды. Кроме того, данный вирус также не способен выдерживать температуру выше 40 градусов.