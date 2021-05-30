Потенциально опасный астероид приблизится к Земле 1 июня

Астероид имеет обозначение 2021 KT1. Согласно предварительным данным, размеры небесного тела составляет в поперечнике 330 метров. Высота Эйфелевой башни, к слову, достигает 300 метров. По данным исследователей, астероид максимально приблизится к Земле уже в начале лета, а именно 1 июня. В то же время, сообщается, что угрозы планете не предвидится. Объект пролетить на расстоянии около 7,24 млн километров от планеты. Это почти в 20 раз больше расстояния между Землей и Луной.

Ученые также рассчитали, с какой скоростью пролетит астероид мимо Земли — порядка 18 километров в секунду. Отнесли небесное тело к потенциально опасному классу «Аполлонов».