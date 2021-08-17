Потенциально опасный астероид приблизится к Земле уже 21 августа

Именно в этот день астероид будет пролетать на максимально близком к Земле расстоянии — 3,4 млн км, пишет РИА Новости со ссылкой на слова экспертов. Для сравнения, к потенциально опасным объектам относят уже те астероиды, которые приближаются к нашей планете на расстояние в 7,5 млн км.

Что же до астероида 2016 AJ193, то его диаметр оценивается примерно в 1,4 км. Но, по словам представителей планетария, для Земли данное небесное тело никакой угрозы не представляет. Куда опаснее те объекты из космоса, которые «невидимы» для учёных и о которых мир узнает лишь после падения.