Потенциально опасный астероид приблизится к Земле уже 21 августа

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Потенциально опасный астероид приблизится к Земле уже 21 августаНо, вроде как, всё обойдётся
Представители Московского планетария рассказали, что уже 21 августа к Земле приблизится астероид 2016 AJ193. Это одно из тех небесных тел, которое относится к классу «потенциально опасных».
Именно в этот день астероид будет пролетать на максимально близком к Земле расстоянии — 3,4 млн км, пишет РИА Новости со ссылкой на слова экспертов. Для сравнения, к потенциально опасным объектам относят уже те астероиды, которые приближаются к нашей планете на расстояние в 7,5 млн км.
Что же до астероида 2016 AJ193, то его диаметр оценивается примерно в 1,4 км. Но, по словам представителей планетария, для Земли данное небесное тело никакой угрозы не представляет. Куда опаснее те объекты из космоса, которые «невидимы» для учёных и о которых мир узнает лишь после падения.