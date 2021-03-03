Новый мужской контрацептив испытали на животных

Авторы исследования отметили, что в качестве базы для мужского контрацептива было использовано природное соединение триптонид. В рамках экспериментов специалисты наблюдали, безопасен и эффективен ли триптонид для животных. В нем приняли участие мыши и 12 взрослых самцов яванских макак. Всего одной ежедневной дозы соединения было достаточно для практически 100% деформации сперматозоидов между 3-4 и 5-6 неделями, что привело к бесплодию животных. В то же время, способность деторождения восстанавливалась после прекращения приема средства через 4-6 недель.

Отмечается, что после исследования ученые проверили жизненно важные органы животных - побочных эффектов не наблюдалось. Таким образом, предварительные испытания можно назвать успешными.