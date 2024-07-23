Потеря зубов повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, выяснили ученые

Профессор Анита Аминошарие, ведущий автор исследования, отметила, что потеря нескольких зубов связана с еще более высоким риском смерти от болезней сердца. Хотя причинно-следственная связь между стоматологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями пока не установлена, Аминошарие утверждает, что потеря зубов является важным предсказателем смертности от ССЗ. Исследование подчеркивает необходимость регулярных стоматологических осмотров и профилактического ухода для снижения риска серьезных сердечно-сосудистых событий.

Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Endodontics. Анализ литературы показал, что потеря зубов увеличивает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 66% по сравнению с теми, кто зубы не терял.