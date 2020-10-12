Потерянных россиян в будущем планируют эвакуировать дронами

Сообщается, что сам проект на сегодняшний день проходит этап разработки. Образец, в свою очередь, может быть готов к 2023 году. По задумке, дрон сможет эвакуировать людей с территории любой безлюдной местности, в числе которых болота, а также лесные массивы. В то же время, использование беспилотника позволит эвакуировать людей не только быстрее, но и экономя при этом человеческие ресурсы.

Отмечается, что сам дрон планируется оборудовать специальным креплением, с помощью которого будет возможно поднять в воздух и транспортировать человека весом до 200 кг.