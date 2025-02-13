Потерявший на свалке крипту мужчина решил купить этот участок

В январе суд отклонил просьбу Хауэллса о допуске на свалку, являющуюся государственным объектом, для поиска диска, на котором хранятся биткоины на сумму около $750 млн. Поэтому Хауэллс рассматривает возможность купить эту свалку, чтобы продолжить поиск.

В октябре 2024 года Хауэллс подал иск к городу Ньюпорту (Уэльс), требуя право на поиск на свалке или компенсацию в размере 495 млн фунтов стерлингов. Однако в январе судья отклонил дело, ссылаясь на отсутствие «разумных оснований» для рассмотрения заявления.

Теперь Хауэллс планирует обжаловать это решение. Совет города Ньюпорт объявил о планах закрыть и ликвидировать свалку в следующем финансовом году. Хауэллс утверждает, что закрытие свалки негативно повлияет на жителей Ньюпорта, в то время как решение о закрытии уже принято.