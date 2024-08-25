Потеряют ли россияне персональные данные в Telegram после ареста Дурова

После задержания во Франции основателя Telegram Павла Дурова, глава департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров поделился своими мыслями о безопасности данных пользователей мессенджера. Он отметил, что одной из главных особенностей Telegram всегда была возможность скрывать номер телефона, и, по его мнению, переживать за сохранность данных пользователей не стоит.

Бедеров пояснил, что физически данные пользователей не хранятся во Франции, а даже если бы Дуров согласился передавать их французским или американским властям, это не означало бы, что информация тут же станет доступной для всех. По его словам, данные останутся под контролем компании, и маловероятно, что они утекут в общий доступ.

Эксперт также предположил, что Дуров, вероятно, уже планировал изменить подход к модерации контента в Telegram. Он упомянул, что в тестовой версии мессенджера появился специальный доступ для модераторов, что может указывать на диалог с различными странами по поводу передачи прав на модерацию контента отдельным общественным или государственным организациям. Это позволило бы снизить нагрузку на внутренних модераторов Telegram и одновременно улучшить отношения с государственными структурами, добавил Бедеров.