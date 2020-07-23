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Потомок легендарного исследователя Жака-Ива Кусто построит аналог МКС на дне океана
Размер лаборатории должен достигнуть 1 200 квадратных километров!
Как стало известно, потомок легендарного исследователя Жака-Ива Кусто, Фабьен Кусто, намерен оставить свой след в истории. Для этого он построит аналог МКС на дне океана уже к 2023 году.
Для достижений этой цели, он объединился с промышленным дизайнером Ивом Бехара, в результате чего был представлен крайне смелый концепт лаборатории площадью 1 200 квадратных километров. Называться станция будет Proteus, а ее основным предназначением станет предоставление ученым уникального доступ ко дну океана.
”Мы хотели, чтобы она станция была новой и необычной, вдохновляющей и футуристической. Так мы посмотрели все, от научной фантастики и модульного жилья до японских отелей”, — рассказал дизайнер Ив Бехар в рамках интервью, которое он дал американскому телеканалу CNN.