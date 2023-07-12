Поверхность Луны оказалась на сотни миллионов лет старше, чем считалось ранее

Исследователи из Норвегии и Франции смогли точно определить что её кратерный ландшафт формировался намного раньше, чем предполагалось ранее.

Центром внимания специалистов выступила огромная впадина Имбриум, известная как один из самых крупных кратеров в Солнечной системе.

Предыдущие исследования говорили о её возрасте около 3,9 млрд лет, но новые данные указывают на значительно более древний период — до 4,1 млрд лет.

Ключевым фактором в определении нового возраста Луны стало использование различных систем датировки, включая образцы пород, собранные астронавтами во время миссий Apollo.

Профессор Стефани Вернер из Университета Осло, представившая результаты исследования на конференции по геохимии, отметила, что свежее открытие указывает на значительные участки лунной коры, которые на 200 млн лет старше, чем считалось ранее.