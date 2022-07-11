Повезло-повезло: девушка заказала в интернет-магазине бижутерию, а получила редкое кольцо эпохи викингов

Получив свой заказ, девушка заметила, что одно из колец было особенным. Оно было тяжёлым и более блестящим, в сравнении с остальной бижутерией.

Девушка решила передать кольцо специалистам в местном отделе культурного наследия, чтобы они выяснили, не является ли это кольцо чем-то более серьёзным. И так и оказалось — глава департамента подтвердила её догадку, заявив, что кольцо, полностью сделанное из золота, датировано эпохой викингов.