Повезло-повезло: девушка заказала в интернет-магазине бижутерию, а получила редкое кольцо эпохи викингов

Сегодня в 05:23
1 мин.
Повезло-повезло: девушка заказала в интернет-магазине бижутерию, а получила редкое кольцо эпохи викинговНавык удачи максимально прокачан
В Сети набирает популярность история, случившаяся с жительницей Норвегии Мари Ингелин Хескестад. Она приобрела на интернет-аукционе коллекцию недорогих украшений, но по итогу столкнулась с неожиданным «подарком».
Получив свой заказ, девушка заметила, что одно из колец было особенным. Оно было тяжёлым и более блестящим, в сравнении с остальной бижутерией.
Девушка решила передать кольцо специалистам в местном отделе культурного наследия, чтобы они выяснили, не является ли это кольцо чем-то более серьёзным. И так и оказалось — глава департамента подтвердила её догадку, заявив, что кольцо, полностью сделанное из золота, датировано эпохой викингов.
На данный момент украшение находится в Университетском музее в Бергене — там его покажут публике чуть позже, осенью. Помимо этого, чиновники муниципалитета выразили благодарность Хескестад за то, что девушка не стала перепродавать кольцо.