Повлияют ли украинские хакеры на ход российской спецоперации

Сивков отметил, что украинских хакеров обучают США, они могут совершать настоящие диверсии на российские сайты. И это сложная для России ситуация, потому что США контролируют глобальное интернет-пространство, а наша страна не может в силу объективных причин от мировой Сети отключиться.

По мнению эксперта, украинские хакеры опасны тем, что реальный урон могут нанести в виде «локальных сбоев в работе энергосетей и транспорта».