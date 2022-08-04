Повлияют ли украинские хакеры на ход российской спецоперации

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Повлияют ли украинские хакеры на ход российской спецоперацииОбъяснил военный эксперт
Военный эксперт, доктор военных наук Константин Сивков рассказал о том, что украинские хакеры могут быть опасными для российской информационной инфраструктуры, но их действия никак не повлияют на ход спецоперации на Украине.
Сивков отметил, что украинских хакеров обучают США, они могут совершать настоящие диверсии на российские сайты. И это сложная для России ситуация, потому что США контролируют глобальное интернет-пространство, а наша страна не может в силу объективных причин от мировой Сети отключиться.
По мнению эксперта, украинские хакеры опасны тем, что реальный урон могут нанести в виде «локальных сбоев в работе энергосетей и транспорта».
Тем не менее это не смертельно, у нас есть способы противодействия таким кибератакам, к тому же на сам ход боевых действий это не повлияет.
Константин Сивков
Доктор военных наук, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук
Источник:РИА Новости
Автор:Андрей КадуковТеги:
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