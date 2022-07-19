Повседневный быт оказался способом поиска смысла жизни

Один из исследователей, Джошуа Хикс, рассказал в своей статье, что в науке смысл жизни принято определять по трём факторам: ощущению объективного смысла жизни; долгосрочным целям и целеустремлённости; экзистенциальной значимости — вере в то, что чьи-либо действия имеют значение для окружающих людей.

Но учёные предложили четвёртый критерий — поиск смысла жизни и его нахождение в обыденных и привычных вещах, например, в повседневном быту, обычных мелочах и красоте — картинах, музыке. В связи с этим были проведены исследования, в которых приняли участие респонденты, ответившие на вопросы о поиске красоты в ежедневных переживаниях и их разнообразии. Участников просили вспомнить самое значимое и запомнившееся событие за предыдущий месяц.

Выяснилось, что человек действительно может «нащупать» смысл жизни, если ценит красоту в небольших и привычных вещах. Целью исследования названа необходимость анализа смысложизненных проблем и того, могут ли люди ощущать чувство смысла жизни в условиях современной цивилизации, а также в условиях «посткарантина».