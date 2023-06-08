Повязку для лечения рака научились печатать на 3D-принтере

Всё дело в том, что учёные из Университета Ватерлоо создали уникальную повязку, которую ещё и печатают на 3D-принтере.

Основой материала служит гидрогель из термочувствительных полимеров, морских водорослей и нанокристаллов целлюлозы. Эта смесь способна уменьшить боль, которую испытывают больные с ожогами при смене повязок.

Но вот что самое интересное: при охлаждении этот материал расширяется, а при достижении температуры тела сжимается. Это позволяет ему легко прикрепиться к коже и так же легко отклеиться от неё. Избавление от бинтов никогда не было таким простым!

Ещё одно преимущество данной повязки — она обеспечивает постоянное высвобождение лекарств, облегчая состояние больного. И она не ограничивается применением для ожоговых ран: она также может использоваться для доставки лекарств больным раком.

Пациентам больше не нужно проводить часы в клинике во время химиотерапии. И это стоит записать в отдельный большой шаг, который делает свежая разработка в области медицины.