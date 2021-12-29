Повышает иммунитет, укрепляет сердце — названы полезные свойства чая из шиповника

Оказывается, отвар из ягод шиповника способен улучшить иммунную систему человека, а также способствует укреплению сердечно-сосудистой системы. В то же время напиток можно использовать для избавления от проблем с лишним весом и предотвращения старения кожного покрова.

Более того, исследователи сравнили шесть фруктов на содержание антиоксидантов. В итоге именно шиповник одержал победу в этом произвольном «соревновании». Связано это с тем, что он содержит большое количество полифенолов, каротиноидов, витаминов С и Е.

Ещё одним плюсом чая из шиповника назвали наличие большого объёма соединений с противовоспалительным эффектом.