Наука и технологии
Сегодня в 10:01
Повышенный спрос на американский истребитель F-16 вынудил производителя открыть новую производственную линию
Полностью новый заказ должен быть отработан до 2026 года
На сегодняшний день производственная линия на заводе Lockheed Martin в Гринвилле является единственной на планете, производящей истребители F-16. Но, судя по всему, совсем скоро это может измениться.
Сообщается, что Минобороны США получило сразу от пяти иностранных военных партнёров в районе 14 млрд долларов. Все они должны пойти на постройку 128 самолётов-истребителей F-16. Согласно договору, произойти это должно до 2026 года.
И вот, как стало известно, уже в 2022 году с новой производственной линии сойдут первые F-16. Доставлены они будут нескольким зарубежным партнёрам Соединённых Штатов по части обороны. В их числе оказались Бахрейн, Болгария, Словакия и Тайвань.
Отметим, что источники утверждают, что в США также рассчитывают и на индийские заказы. Для них даже подготовлены «особые версии F-16» — истребители F-21.