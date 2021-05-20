Повышенный спрос на американский истребитель F-16 вынудил производителя открыть новую производственную линию

Сообщается, что Минобороны США получило сразу от пяти иностранных военных партнёров в районе 14 млрд долларов. Все они должны пойти на постройку 128 самолётов-истребителей F-16. Согласно договору, произойти это должно до 2026 года.

И вот, как стало известно, уже в 2022 году с новой производственной линии сойдут первые F-16. Доставлены они будут нескольким зарубежным партнёрам Соединённых Штатов по части обороны. В их числе оказались Бахрейн, Болгария, Словакия и Тайвань.

Отметим, что источники утверждают, что в США также рассчитывают и на индийские заказы. Для них даже подготовлены «особые версии F-16» — истребители F-21.