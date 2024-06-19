Появилась новая криптовалюта aUSDT — обеспеченный золотом цифровой доллар

По словам гендиректора компании Tether Паоло Ардоино, aUSDT позволит каждому держателю этого цифрового актива в режиме реального времени отслеживать фактическое состояние резервного золотого фонда. aUSDT основан на блокчейне Ethereum.

Цифровой «золотой» доллар ещё только на этапе «раскрутки», но его рыночная стоимость уже оценивается в $573 млн. При этом Tether и не скрывает, что запуск актива — реализация планов по доминированию на рынке стейблкоинов — стабильных криптовалют, подтверждённых реальной валютой или драгметаллом, как в случае с aUSDT.