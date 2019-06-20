Появилась возможность сделать предложение руки и сердца на знаменитом порносайте

Бесплатный порносайт YouPorn запустил новую возможность — пользователям предлагается сделать предложения руки и сердца.

Ролик с предложением будет транслироваться на главной странице порносайта в течение 24 часов. Посмотреть его смогут все 20 миллионов пользователей YouPorn.

Чтобы реализовать этот грандиозный проект, потребуется выиграть конкурс YouPropose на YouPorn. Заявки принимаются до 18 июля. В ней надо описать, почему именно вы достойны уникальной возможности сделать предложение на YouPorn.

Отметим, что YouPorn входит в сотню самых популярных сайтов в мире и в пятёрку самых популярных ресурсов с контентом «для взрослых».

Вице-президент порносайта Чарли Хьюз (Charlie Hughes) отметил, что команда ресурса решила поддержать людей, которые хотят отпраздновать вместе такое знаменательное событие. «В идеале» команда хочет в будущем позволить парам загружать такие ролики на сайт.