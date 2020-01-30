Появились новые утечки об "убийце" Mi Band 4

К сожалению, фотография практически ничего нового об устройстве нам рассказать не может. Единственное, что явно стоит отметить, так это использование гибкого дисплея в браслете, что очень редко встречается в гаджетах в данном ценовом сегменте, а также использование желтого цвета для ремешка Realme Band. Таким образом мы можем заметить явную преемственность в фирменном стиле компании при производстве носимой электроники — чуть ранее в продажу уже поступили первые TWS-наушники от компании, в том числе выполненные в том же ярко-желтом цветовом решении.