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Появились первые данные о втором поколении "умных" часов Xiaomi Mi Watch
Их так много, что как-то сложно сомневаться в их достоверности
Буквально недавно, в конце 2019 года, Xiaomi представила свои первые “умные” часы — Xiaomi Mi Watch. Устройство получилось достаточно спорным, в результате чего, по всей видимости, компания решила практически сразу выпустить их второе поколение. В сети появились первые данные, касающиеся именно этой новинки компании.
Если верить данным интернет-инсайдеров, то Xiaomi Mi Watch 2 получат не “обрубленный” дизайн, как было в первой версии, а более элегантный — тот, который нас ждет в грядущих Oppo Watch. Часы получат скругленный со всех сторон дисплей, а также улучшенный датчик для подсчета частоты сердечных сокращений. Также устройство, возможно, будет работать на базе неанонсированного процессора от Qualcomm, иметь 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ памяти постоянной. Старшая версия получит 3 и 32 ГБ соответственно.
Согласно имеющимся данным, анонс Xiaomi Mi Watch 2 должен состояться во второй половине этого года, одновременно с новым флагманом Xiaomi Mi 10S. Цена же новых “умных” часов компании будет находиться на уровне 288 долларов.