Появились первые данные о втором поколении "умных" часов Xiaomi Mi Watch

Если верить данным интернет-инсайдеров, то Xiaomi Mi Watch 2 получат не “обрубленный” дизайн, как было в первой версии, а более элегантный — тот, который нас ждет в грядущих Oppo Watch. Часы получат скругленный со всех сторон дисплей, а также улучшенный датчик для подсчета частоты сердечных сокращений. Также устройство, возможно, будет работать на базе неанонсированного процессора от Qualcomm, иметь 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ памяти постоянной. Старшая версия получит 3 и 32 ГБ соответственно.