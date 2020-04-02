ferra.ru

Появились первые подробности о новой версии фирменной оболочке Xiaomi MIUI 12

В том числе и демонстрация новых анимаций
Буквально осенью прошлого года свет увидела обновленная фирменная оболочка Xiaomi под названием MIUI 11. Ее основным нововведением стала проработанная темная тема, которую фанаты бренда ждали многие годы. Но, по всей видимости, время данной версии прошло, так как в сети появились первые подробности о новой MIUI 12.

Важно понимать, что все представленное ниже — это утечки, а потому более чем вероятно, что некоторые из описанных нововведений в конечном итоге могут и не попасть в финальный релиз. Но как бы то ни было, MIUI 12, судя по всему, получит обновленную систему навигации и набор жестов. Изменениям подвергнется меню многозадачности за счет более свежего дизайна и новых анимаций. Приложение камеры также будет выглядеть немного иначе. Заметно изменится система уведомлений. Ниже вы можете увидеть некоторые вышеописанные изменения.

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 6

Напомним, что буквально недавно стало известно, что Xiaomi прекратила разработку MIUI 11 для того, чтобы пустить максимальное количество сил и энергии на создание новой версии фирменной оболочки. Судя по опыту прошлого, ждать ее анонса стоит в конце лета либо в начале осени 2020 года.