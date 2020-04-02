Появились первые подробности о новой версии фирменной оболочке Xiaomi MIUI 12

Важно понимать, что все представленное ниже — это утечки, а потому более чем вероятно, что некоторые из описанных нововведений в конечном итоге могут и не попасть в финальный релиз. Но как бы то ни было, MIUI 12, судя по всему, получит обновленную систему навигации и набор жестов. Изменениям подвергнется меню многозадачности за счет более свежего дизайна и новых анимаций. Приложение камеры также будет выглядеть немного иначе. Заметно изменится система уведомлений. Ниже вы можете увидеть некоторые вышеописанные изменения.