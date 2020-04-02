Появились первые подробности о новой версии фирменной оболочке Xiaomi MIUI 12
Важно понимать, что все представленное ниже — это утечки, а потому более чем вероятно, что некоторые из описанных нововведений в конечном итоге могут и не попасть в финальный релиз. Но как бы то ни было, MIUI 12, судя по всему, получит обновленную систему навигации и набор жестов. Изменениям подвергнется меню многозадачности за счет более свежего дизайна и новых анимаций. Приложение камеры также будет выглядеть немного иначе. Заметно изменится система уведомлений. Ниже вы можете увидеть некоторые вышеописанные изменения.
Напомним, что буквально недавно стало известно, что Xiaomi прекратила разработку MIUI 11 для того, чтобы пустить максимальное количество сил и энергии на создание новой версии фирменной оболочки. Судя по опыту прошлого, ждать ее анонса стоит в конце лета либо в начале осени 2020 года.