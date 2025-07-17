Появились первые снимки зарождения планет вокруг звезды вне Солнечной системы

Международная группа учёных наблюдала за зарождением планет у звезды HOPS-315, находящейся на расстоянии примерно 1300 световых лет от Земли.

С помощью телескопов ALMA и James Webb астрономы обнаружили появление первых твёрдых частиц — горячих минералов. Это открытие поможет лучше понять, как миллиарды лет назад сформировалась наша Солнечная система.

Звезда HOPS-315 похожа на молодое Солнце и окружена протопланетным диском — облаком газа и пыли, из которого в будущем могут образоваться планеты.

Учёные давно знали, что в таких дисках формируются крупные планеты, похожие на Юпитер. Теперь подобные минералы были обнаружены за пределами нашей системы.

«У нас есть первое прямое свидетельство столь раннего этапа формирования планетарной системы. Оно поможет пролить свет на то, как миллиарды лет назад возникла наша собственная Солнечная система», — сообщили специалисты.