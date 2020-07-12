Появились первые утечки о грядущей игровой консоли Apple

По словам инсайдера, приставка Apple, в отличии от Xbox или PlayStation, будет работать не на базе процессоре x86, а архитектуры ARM. Предполагается, что платформа будет разработана силами самой компании. Вероятно речь идет о той же платформе, которой оснастят MacBook.

Отметим, что намеки на то, что Apple может выпустить игровую консоль появились еще нескольким ранее, когда компания запустила собственный игровой сервис Apple Arcade. Также компании приписывают работу над специальным компьютером Mac для игр.