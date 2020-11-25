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Появились подробности о майнинг-возможностях новой недорогой видеокарты RTX 3060 Ti
И они достаточно впечатляющие
В сети появилась достаточно интересная информация, раскрывающая подробности о майнинг-возможностях новой недорогой видеокарты RTX 3060 Ti. Что интересно, анонс новинки ожидается уже в самое ближайшее время.
Если верить имеющимся данным, производительность младшей видеокарты в линейке NVIDIA RTX 3000 будет на достаточно высоком уровне, сообщает Videocardz.com. При этом, вероятнее всего, она будет примерно равняться показателям NVIDIA RTX 2080 Super, что при потенциальной цене карточки в 400 долларов очень и очень впечатляет.
Сейчас же в сети появились данные, которые дополнительно доказывают “интересность” нового адаптера от NVIDIA. Так, если верить инсайдерам, то RTX 3060 Ti, будучи разогнанной до 16 ГГц, сможет показать результат в 61 MH/s при майнинге Ethereum. Учитывая, что та же Radeon RX 6800, которая заметно дороже, демонстрирует 50-70 MH/s, новинка “зеленой” компании явно будет пользоваться популярностью у любителей добыть криптовалюту.