Появились подробности о майнинг-возможностях новой недорогой видеокарты RTX 3060 Ti

Сейчас же в сети появились данные, которые дополнительно доказывают “интересность” нового адаптера от NVIDIA. Так, если верить инсайдерам, то RTX 3060 Ti, будучи разогнанной до 16 ГГц, сможет показать результат в 61 MH/s при майнинге Ethereum. Учитывая, что та же Radeon RX 6800, которая заметно дороже, демонстрирует 50-70 MH/s, новинка “зеленой” компании явно будет пользоваться популярностью у любителей добыть криптовалюту.