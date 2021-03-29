Появились подробности о «новом супероружии» США против России

По данным(https://nationalinterest.org/blog/buzz/air-forces-new-super-weapon-combine-stealth-f-35-and-b-2-bombers-181104 издания, данная связка может начать использовать новые тактики для более успешного сдерживания угрозы, а также демонстрации силы в арктическом регионе. При этом совместное использование B-2 и F-35 происходит в рамках концепции «сетецентрического конфликта».

Журналисты предполагают, что если конфликт достигнет пика, то бомбардировщики могут нанести удары по по крупным стационарным объектам в регионе, в то время как истребители могли бы организовать воздушную поддержку. Также F-35 идеально подошли бы для наблюдения за действиями противников.