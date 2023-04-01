Появились результаты тестирования «тайного» процессора Snapdragon 8cx Gen4 в бенчмарке Geekbench

Процессор набрал 613 баллов в одноядерном режиме и 5241 в многоядерном. По мнению специалистов, таких результатов достаточно, чтобы конкурировать с процессорами Apple М-серии. Известно, что Snapdragon 8cx Gen4 предназначен не для мобильных устройств, а для ПК и ноутбуков.

Также известно, что чип получит 12 ядер, которые будут разделены на два кластера с 8 и 4 ядрами. Первый кластер будет работать на частоте до 3,4 ГГц, второй — до 2,4 ГГц.