Появились свежие подробности о новой версии недорогого iPhone SE

Так, источники сообщают, что ключевое отличие новой версии смартфона от iPhone SE 2020, заключается в увеличении размера экрана - с 4,7 дюймов до 6,06. Устройству приписывают двухмодульную камеру и сканер отпечатков пальцев Touch ID. Внешне следующее поколение iPhone SE сравнивают с iPhone 8 Plus.

Предполагаемое название смартфона - iPhone SE 3 или iPhone SE Plus. По словам аналитика Мин-Чи Куо, на данный момент устройство разрабатывается, поэтому рассчитывать на анонс в начале 2021 года - не стоит. По слухам, стоить смартфон будет 536 долларов.